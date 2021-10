Prison de Mbacké : " 58 détenus logés dans un dortoir de 3 mètres carrés "

Le tribunal de grande instance de Diourbel a rythmé aujourd'hui à l'occasion du procès des 08 instigateurs de la mutinerie à la prison de Mbacké. Face au juge, ces prévenus ont fait des déballages pour justifier leur révolte qui avait occasionné plusieurs blessés dont 06 gardes pénitentiaires.



Se disant maçon, Pathé Thiam a fait une révélation de taille. Selon l'homme âgé de 31 ans, 58 détenus étaient logés à la Mac de Mbacké dans une chambre de 3 mètres carrés.



"Nous étions au nombre de 20 détenus lors de notre transfèrement de Thiès vers Mbacké. Arrivés à destination, les gardes avaient menacé de nous administrer une sévère correction en cas d'incident. Et nous étions confrontés à un manque criard d'eau pour se laver ou boire. Par exemple, nous achetions le bidon d'eau à 200 F cfa", déplore natif de Thiès.



Mais la partie civile n'a pas perdu de temps pour apporter un démenti. Selon le chef de cour de la prison de Mbacké, l'eau du robinet est accessible gratuitement à tout le monde. Mamadou Léopold Ciss de préciser que le bidon de l'eau y est vendu à 100 F Cfa au lieu de 200 F cfa.



"Prison de Mbacké : 293 détenus répartis dans 06 dortoirs"



Interpellé par le juge sur le nombre de pensionnaires de la Mac de Mbacké, le maton dira qu'environ 293 détenus sont répartis dans 06 chambres fonctionnelles.



A en croire le chef de cette cour, Pathé Thiam et compagnie, avaient commencé à dénoncer les conditions de vie dont l'étroitesse de leur chambre, une heure après leur arrivée à Mbacké. Il informe avoir tenté de les ces calmer sans succès.



En effet, les 08 mutins ont été condamnés respectivement à 02 ans dont 1 an de prison ferme, ce jeudi par le tribunal de grande instance de Diourbel pour délits d'association de malfaiteurs, rébellion, violence et voie de fait.



A noter que Seneweb révélait en exclusivité, vendredi dernier que des détenus se sont révoltés jeudi vers 17 h 45 au niveau de la Mac de Mbacké avant d'attaquer les gardes pénitentiaires. Et la bataille rangée a occasionné des blessés dans les deux camps dont 06 matons.