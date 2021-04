Prison de Rebeuss : 2800 détenus pour une capacité d'accueil de 600 personnes

La maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss explose. Cette prison, qui date de 1929 avec une capacité d'accueil de 600 détenus, se retrouve aujourd'hui avec 2800 pensionnaires.Du moins d’après des chiffres fournis par de l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (ASRED) repris par Rewmi Quotidien.La chambre 09, dont les dimensions sont de 11 m sur 7, abrite 245 détenus.Toujours à Rebeuss, soutient l'ASRED, "si on libère 5 détenus le matin, 30 à 60 personnes sont placées sous mandats de dépôt le soir".