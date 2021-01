Prison de Sébikotane : La bamboula des homosexuels

Les homosexuels arrêtés en octobre dernier à Sacré-Cœur, lors de la célébration d’un anniversaire et d’un mariage dans un appartement, mènent une vie paisible à la prison de Sébikotane.D’après Les Échos, qui vend la mèche dans sa parution de ce lundi, ces "pédés" sont traités avec respect et déférence.Selon le responsable du Collectif Free, qui héberge les victimes de l’homophobie, il a été accueilli, lors de sa visite, par les détenus homosexuels avec des sourires.Ces derniers lui ont confié que la prison de Sébikotane est plus accueillante, plus propre, plus spacieuse et plus paisible que celle du Cap Manuel où ils étaient détenus. Bref, leur vie carcérale se passe sans heurts ni maltraitance.