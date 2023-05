Prison de Ziguinchor : un détenu tente de suicider

La Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Ziguinchor est secoué par une tentative de suicide. Un détenu d’une trentaine d’années a essayé de mettre un terme à sa vie hier. «L’individu a été transporté en urgence chez le médecin traitant de la Maison d’arrêt», informe des sources anonymes de Libération, qui donne l’information.



Ce détenu fait partie du groupe de prisonniers qui observent depuis trois jours une grève de la faim pour dénoncer les longues détentions préventives. Les sources du journal informent qu’il a été entendu après avoir reçu des soins et placé sous haute surveillance.



Libération rapporte en outre que des détenus de la cellule 4 âgés de plus de 50 ans et observant la grève la faim «sont dans une situation très difficile». «Certains, du fond de leur cellule, vomissent», souligne le journal, qui ajoute que les grévistes de la faim réclament de rencontrer le représentant du ministère public.