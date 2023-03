Prison : Fadilou Keïta stoppe sa grève de la faim

Prison: Fadilou Keïta stoppe sa grève de la fin

Le prisonnier Fadilou Keïta a écrit qu’il n’est plus en grève de la faim entamée depuis le 16 mars dernier pour dénoncer «sa détention arbitraire». Il a fait cette annonce sur sa page Facebook, ce mardi 21 mars. «Je vous annonce qu’à la suite de multiples interventions de frères et soeurs patriotes, de sénégalais d’ici et d’ailleurs, de respectables autorités religieuses et par égard pour la sacralité du mois de Ramadan, j’ai décidé de mettre un terme à la grève de la faim que j’avais entamée depuis le jeudi 16 mars 2023 », a déclaré le fils de l’ex-Présidente de l'Ofnac et Vérificatrice générale d'État Nafy Ngom Keïta.





Fadilou Keïta est placé sous mandat de dépôt depuis le 9 décembre 2022 par le Doyen des juges d’instruction (DJI), Oumar Maham Diallo.