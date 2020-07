Prisonnier des eaux : À Linguère, le village de Khol-Khol Nianguéne en état de « catastrophe naturelle »

Le village de Khol Khol Nianguene situé dans la commune de Dodji et distant de 16 km de Linguère est presque coupé du reste du Djoloff. En effet, des pluies diluviennes accompagnées de vents forts qui se sont abattus sur la localité, dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 juillet vers une heure du matin, ont occasionné d'importants dégâts matériels.







Des dégâts immenses. A commencer par les deux ponts qui se situent entre Khol-Khol Kadji et khol-Khol Mérina, tous submergés, empêchant la traversée des usagers. Le sous-préfet de Dodji, le commandant de brigade de gendarmerie et l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Linguère qui devaient se rendre à khol-Khol Nianguene pour constater les dégâts causés par cette catastrophe naturelle ont été bloqués par les eaux et ont rebroussé chemin, d'après le chef de village Habib Niang.





A Khol-Khol Nianguene, le décor est alarmant. Le village porte toujours les stigmates de cette catastrophe naturelle. Au niveau de l'école élémentaire du village, sur les 05 classes que compte l'établissement, toutes les 04 sont complètement détruites, confie le directeur de l’établissement, Demba Niang.





« Les toitures et les poutrelles des classes détruites se sont envolées jusqu’à plus de 200 mètres de l’établissement, les 08 tonnes de ciment qui devaient servir à la construction d’une sixième salle de classe ont été emportées par les eaux. Pour le moment, les enseignements apprentissages sont suspendus faute de salles de classe », a déploré M. Niang. Plusieurs familles dorment depuis ce jour à la belle étoile. Le khalife de Khol-Khol Nianguene, Serigne Saybane Niang et d’autres notables du village comme Amath Niang, Saliou Niang, Ngagne Ndiaye et Pape Gora Niang ont perdu leurs maisons à cause de cette tempête qui a tout emporté sur son passage. L’on nous signale que plusieurs arbres et des murs de clôture sont à terre.





A la grande mosquée de Khol-Khol, il n’y a plus de toilettes car elles ont été complètement détruites. Même le bétail n'a pas été épargné par cette intempérie car 12 chèvres ont été décimées. Le village est resté pendant deux jours sans électricité car 03 poteaux électriques situés près de la localité ont été endommagés, selon Pape Gora Niang qui nous signale que sa charrette garée dans la cour de sa maison, a fait tomber un pan du mur de clôture de sa maison. Les populations de ce mythique village sont dans le désarroi total : des vivres, des semences, des effets vestimentaires et électroménagers ont été emportés par les eaux. Le chef de village de Nianguene Khol-Khol lance un cri de cœur à l'endroit des pouvoirs publics et aux personnes de bonnes volontés afin d'apporter un soutien aux sinistrés.