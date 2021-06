Privé de transport en commun : Bel-Air crie son désarroi et appelle au secours

Depuis plus d’une semaine, les habitants de la cité de Bel-Air vivent le martyr. Et pour cause, les taxis clandos qui traversaient leur cité n’ont plus le droit d’y accéder. Une situation qui devient de plus en plus difficile selon Ciré, une habitante de la cité.

« Nos parents ont la chance d’avoir leur véhicule, mais nous, non. Du coup c’est très dur ». « Nous sommes obligés de marcher tous les jours sur une distance d’un kilomètre, ce qui fait que nous sommes souvent en retard », renchérit Adama, un autre jeune du quartier.





Ces habitants avaient pour seul moyen de transport des taxis clando qui étaient accessibles à toutes les bourses. Aujourd’hui, ces usagers recourent à des cotisations pour prendre le taxi, ce qui n’est pas toujours évident. « Nous sommes tous des citoyens donc nous avons le droit d’avoir accès à des transport selon nos bourses », revendique Adama.





Selon toujours nos interlocuteur, c’est un commissaire résident dans le coin qui aurait interdit aux clandos l’accès au quartier.

Au bord du rouleau, les habitants du quartier de Bel-Air réclament un retour à la normale le plus rapidement possible.