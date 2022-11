Prix des denrées : la baisse est respectée à 70%

Une dizaine de jours après l’effectivité de la baisse des prix des denrées, le directeur du Commerce intérieur, Oumar Diallo, constate que la mesure est largement respectée par les commerçants. «On a un taux d’application de 70% sur le terrain, renseigne-t-il dans un entretien avec L’Observateur. Nous nous appesentissons sur les 30% restants pour faire respecer les dispositions, notamment en appliquant le plan d’actions qui consiste à descendre sur le terrain et à procéder à des contrôles et à des vérifications des prix.»



Ces 30% de récalcitrants sont probablement ceux qui ont entamé un mouvement d’humeur contre la baisse des prix en fermant leurs boutiques. Leur action a été suivie à Dakar, Thiès et Saint-Louis, selon Oumar Diallo.



Tout en soulignant que les protestataires ont pris part aux concertations ayant abouti à la baisse des prix des denrées, le directeur du Commerce intérieur informe que l’État est en train d’étudier leurs revendications.



Ce dernier précise qu’ils réclament des mesures d’accompagnement comme la prise en compte dans la structuration des prix de certaines de leurs charges telle que les emballages.