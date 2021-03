Prix du ciment : Le ministre du Commerce menace les commerçants véreux

Aminata Assome Diatta met en garde les commerçants véreux. Le ministre du Commerce a remarqué que des spéculateurs profitent de la perturbation dans l'approvisionnement du ciment aux points de vente pour hausser le prix. En effet, ses services ont constaté des difficultés d'ordre technique dans la distribution qui ont conduit à une baisse de l'offre. Cette situation s'explique par les récentes manifestations dans notre pays. Pour des raisons de sécurité, l'essentiel des camions était immobilisé, perturbant ainsi l'approvisionnement des points de vente.