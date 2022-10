Prix du loyer : comment les bailleurs dribblent des locataires, la preuve par trois

La plupart des dix-huit commissions constituées dans le cadre des concertations sur la cherté du coût de la vie, ont déposé leur rapport après trois semaines de travaux. La restitution du document de 109 pages a eu lieu hier, lundi.



Le rapport pointe les difficultés relevées dans les différents secteurs identifiés et fait des propositions de solutions pour un coût de la vie plus supportable.



Si l’on prend par exemple le domaine du loyer, Momar Ndao de l’Ascosen, le président de la commission dédiée, a relevé dans L’Observateur une hausse de 38% des prix alors que la loi de 2014 stipulait une baisse.



Momar Ndao est d’avis que cette hausse est injustifiée. Il invoque trois raisons. D’abord, il signale que les bailleurs avaient avancé comme prétexte, l’augmentation des prix des matériaux de construction. Mais, dénonce-t-il, là où la hausse en question était de 44%, les loyers ont bondi de 256,06%.



Le président de l’Ascosen a ensuite signalé que 55% des bailleurs ne peuvent pas invoquer cette hausse des matériaux de construction ou des prêts bancaires destinées au financement de leurs projets immobiliers, car les uns ont hérité de leurs biens (52,5%) ou les ont reçus en donation (2,5%).



En plus, Momar Ndao relève que beaucoup de bailleurs cherchent à rentabiliser leur investissement immobilier en moins de dix ans. «Cette situation est inacceptable, tonne-t-il. Donc, pour toutes ces raisons, les réponses qui sont données concernant le coût de la construction ne justifient pas les augmentations constatées sur le terrain. Elles ne sont pas proportionnelles.»