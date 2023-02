Prix du loyer : la baisse réajustée, l’entrée en vigueur fixée

Après les rendez-vous manqués de janvier et de février, l’effectivité de la baisse des prix du loyer est désormais fixée au 1er mars prochain. D’après L’Observateur, le projet de décret pris en ce sens a été adopté jeudi dernier en Conseil des ministres.



Dans cette perspective, un réajustement partiel de la réduction a été opéré par le gouvernement. Le journal du Groupe futurs médias informe, en effet, que la baisse sera de 15% pour les loyers de 300 000 francs CFA et moins alors que celle-ci était initialement fixée à 20%.



Pour les deux autres tranches, pas de changement. Ceux qui paient entre 300 001 et 500 000 francs CFA bénéficieront d’une réduction de 10% et les loyers de plus de 500 000 seront réduits de 5% comme arrêté à l’issue des concertations sur la vie chère.