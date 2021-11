Prix femmes et sciences : La sénégalaise Ndeye Maty Ndiaye parmi les lauréats

Ndeye Maty Ndiaye, lauréat prix Femmes et Sciences

Ndeye Maty Ndiaye, post-doctorante, sciences et technologies de l’ingénieur, fait partie des lauréates du prix pour les Femmes et la Science. L’édition 2021 est prévue le mois de novembre à Kigali. Ce prix d'excellence créé en 1998, impulsé par l'UNESCO et la Fondation L'Oréal, récompense chaque année 20 femmes scientifiques africaines, qui se démarquent de par leurs travaux de recherche et leur engagement pour le développement du continent.





En effet, Ndeye Maty Ndiaye a axé son travail de recherches sur le «Développement durable». Elle s’appuie notamment sur la science pour aider à résoudre le problème de l’énergie pour permettre aux jeunes d'étudier facilement et mieux communiquer.