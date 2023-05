Prix Mondial de l’Habitat : Deux organisations Sénégalaises distinguées

Le trophée du prix mondial de l’Habitat organisé par la Fondation indépendante britannique World Habitat en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour les Établissements Humains (ONU- Habitat), est pour la première fois attribué à une organisation au Sénégal. Il s’agit de l’Ong Urba sen et la fédération sénégalaise des Habitants (Fsh), informe un communiqué World Habitat awards.





Cette compétition annuelle organisée depuis 1986 reconnaît les meilleures pratiques mondiales en termes d’accès au logement convenable pour tous et toutes. Cela inclut des projets mettant en œuvre l’amélioration du cadre de vie des habitants des quartiers précaires, de lutte contre le sans-abrisme ou encore de réduction de risques de désastres et l’adaptation au changement climatique des habitats urbains et ruraux.





Au vu des efforts incommensurables fournis par l'ONG Sénégalaise coordonnée par Monsieur Papa Ameth Keita dans le volet habitat social, World habitat a jugé opportun de couronner cette approche assez originale, de concevoir de nouveaux types de logements durables et obéissant aux normes environnementales, informe le communiqué.