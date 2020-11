Problème d’eau à Dakar : Pas de solution avant 2021

Les Dakarois qui subissent les affres de la pénurie d’eau ont intérêt à prendre la patience comme viatique, car le gouvernement n’a aucune solution d’ici fin 2020.Ce mardi, lors de la première édition des conférences de presse du gouvernement prévues toutes les deux semaines, le ministre de l’Eau Serigne Mbaye Thiam a été claire sur le sujet. A l’heure actuelle, la production est insuffisante et le calvaire va durer encore des mois.« La fin de cette période là ne peut être observée que pendant le premier trimestre 2021 où nous aurons les premiers 100 mille m3 qui seront produits par la troisième usine de Keur Momar Sarr (Kms3). En attendant les 100 mille autres m3 de Kms3 qui seront produits, lorsque le sous-presseur de Mékhé sera installé », avoue Serigne Mbaye Thiam.Selon le socialiste, à son arrivée au pouvoir, vu le déficit déjà réel en 2012, le président Macky Sall a lancé un programme d’urgence de forages. Celui-ci a abouti à la construction de 68 forages qui ont permis d’injecter 190 mille m3 entre 2012 et maintenant.Si l’on y ajoute les 294 000 m3/jour existant, on se retrouve avec un volume total disponible de 484 000 m3/j. Une quantité insuffisante pour faire face à une demande qui, d’après le ministre, augmentait environ de 15%.« Lorsque nous avons constaté que, cette année, la pointe allait être difficile, les programmes de régénération de forages et de mesures d’exploitation ont été prises sur un financement de la Sones pour 5,4 milliards pour rajouter 47 mille m3/Jour. Mais ça n’a pas suffit à faire face à la demande », confesse le ministre.A ce jour, affirme l’autorité, 50% des quartiers de Dakar ont de l’eau en continu, 85% en ont pour plus de 6 heures par jour, 15% pour moins de 6 heures par jour et 36 quartiers qui ont de réelles difficultés d’accès à l’eau.La seule solution reste donc la troisième usine de Keur Momar Sarr (Kms3) avec 200 mille m3/J attendus. Et puisque l’usine n’est pas encore livrée, ce n’est que la semaine dernière que la centrale électrique a été installée, il faudra donc prendre son mal en patience… jusqu’en 2021.