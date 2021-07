Procédure contre 5 banques : Le Secrétariat du Président Abdoulaye Diao dément "formellement"

Certaines informations qui circulent sur le Net font état de procédures judiciaires initiées par Abdoulaye Diao contre cinq banques de la place. Les établissements financiers en question seraient la Banque de Dakar (BDK), la Banque agricole (ex CNCAS), la CBAO, le Crédit du Sénégal et la Banque islamique du Sénégal. Ces banques auraient été mises hors de cause et c'est plutôt l'homme d'affaires qui aurait été condamné aux dépens.





Le secrétariat du fondateur d'ITOC, qui a contacté Seneweb, dément "formellement ces informations sans fondement". "Mr Diao n'a initié aucune action contre des banques au Sénégal. Ces allégations sont sans fondement, martèle un de nos interlocuteurs.





Les procédures dont on parle n'existent que dans l'imagination débordante des colporteurs de ces mensonges et leurs commanditaires."