Procés Adji Sarr-Sonko : Le Collectif des féministes applaudit et reprend de volée Alioune Tine

Féministes du Sénégal sur le procès d'Adji Sarr, Sonko

Le collectif des féministes du Sénégal applaudit à l’annonce du renvoi en procès pour accusation de viol d’Ousmane Sonko, inculpé pour viol et menaces de mort sur la masseuse, Adji Sarr. Un procès qui, d’après elles, est « une lueur d’espoir pour toutes les femmes victimes, intimidées… ». Nous saluons l’annonce de la tenue du procès pour accusation de viol de M.Sonko l’un espoir pour toutes les vicitmes intimidées, silencees.



Nous déplorons les propos de @aliounetine16 président @afrikajom de considérer que le reste plus urgente que la sécurité des femmes du ???????? https://t.co/vsdwmdvYDp pic.twitter.com/5YPli6Waez — Collectif des Féministes du Sénégal (@FeministesSN) January 19, 2023

Toutefois, les féministes déplorent l’attitude du Président d’Afrikajom Center, Alioune Tine, qui indique, dans un message sur Twitter : « Ce procès est toxique. Jamais, le besoin d’apaisement n'est apparu aussi urgent au Sénégal au regard des multiples fronts ouverts en même temps et aussi sensibles les uns que les autres: front politique, social, institutionnel, etc. C’est maintenant qu’on a besoin d’anticiper et de prévenir les conflits .



Jamais, le besoin d’apaisement n’ait apparu aussi urgent au Sénégal au regard des multiples fronts ouverts en même temps et aussi sensibles ls uns que les autres: front politique, social, institutionnel, etc. C’est maintenant qu’on a besoin d’anticiper et de prévenir ls conflits. — Alioune Tine (@aliounetine16) January 19, 2023