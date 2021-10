Usines de farine de poisson : Les acteurs mettent en place une Coalition

La situation alarmante du secteur halieutique interpelle les acteurs à quelques heures de l'ouverture de la Cop 26. Un tournant décisif dans la lutte contre l’implantation des Usines de Farine et d’Huile de Poisson (UFHP) au Sénégal se pose. Les professionnels et les populations impactés pour la protection des océans et des métiers de la pêche artisanale sont tout vent debout.





"Nous, représentants d'organisations de pêcheurs, de mareyeurs et de femmes transformatrices venus d’horizons divers (Abéné dans la région de Ziguinchor ; Mbour, Joal, Popenguine/Ndayane et Cayar dans la région de Thiès ; Bargny, Rufisque, Thiaroye, Yenne-dialaw et Ouakam dans la région de Dakar, Gandiol dans la région de Saint-Louis) avons mis en place ce jour, une Coalition pour lutter contre l’implantation des usines de farine et d’huile de poisson (UFHP) et la mauvaise gouvernance des pêches", assure Amadou Camara, porte-parole de la Coalition.





Cette Coalition devrait permettre de mieux prendre en compte les difficultés des acteurs de la pêche, de mieux travailler ensemble et de fédérer toutes les forces vives du secteur de la pêche artisanale pour la durabilité de la pêche et la protection des divers métiers représentés dans la Coalition, indique les acteurs.





"Nous ne ménagerons aucun effort pour que les idéaux de bonne gouvernance, de transparence, de protection des océans et de nos métiers, de respect de l’environnement et du cadre de vie des populations côtières soient préservés. A cet effet, nous appelons la société civile sénégalaise et toutes les personnes éprises de justice et qui sont conscientes du rôle stratégique que joue la pêche pour la sécurité alimentaire et la survie des communautés de pêche, à se joindre à nous et soutenir notre combat pour une gouvernance transparente et équitable des pêcheries au Sénégal", affirme M. Camara.