Procès de la tuerie de Boffa-Bayotte: César Atoute Badiate jugé par contumace

Pour le premier jour du procès du carnage de Boffa-Bayotte qui s’est ouvert le lundi 21 mars 2021 (à la salle d’audience de la Cour d’appel de Ziguinchor), à l’exception du chef de guerre du Mfdc, César Atoute Badiate, tous les 16 autres accusés ont comparu devant la chambre criminelle. Visé par un mandat d’arrêt international, le chef de l’aile militaire du mouvement indépendantiste n’a pas répondu à la convocation du juge Sidy Dieng et sera donc jugé par contumace.



Badiate et les 16 autres auteurs présumés du massacre du 6 janvier 2018 qui a coûté la vie à 14 exploitants à la forêt de Boffa-Bayotte, devront répondre des délits d’association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat et tentative d’assassinat, séquestration ayant entraîné la mort, vol avec usage d’armes, détention illégale d’armes et tentative de sortie irrégulière de correspondances.

A l’ouverture du procès, la chambre a statué sur la demande de renvoi introduite par Me Ciré Cledor Ly, avocat de la défense qui n’a pas pu se présenter à l’ouverture du procès, suite au rappel à Dieu de sa mère adoptive.

Une demande qui sera rejetée conformément à la demande de l’avocat générale qui a signalé que: «Me Clédor Ciré Ly n’est pas le premier avocat qui s’est constitué dans ce dossier. Mieux, il doit savoir que depuis très longtemps, des moyens colossaux ont été dégagés par l’Etat du Sénégal pour la tenue de ce procès et un grand dispositif sécuritaire a été mis en place. Tous les avocats qui ont été commis par l’Etat pour la défense des accusés sont tous présents dans la salle. C’est pourquoi, je demande à la chambre de rejeter cette requête qui a été soulevée par l’avocat Me Clédor Ciré Ly et de poursuivre le procès ».

Après de longues heures de débats le lundi, la reprise des audiences est prévue ce mardi.