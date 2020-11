Procès du Port de Ndayane contre l'État : Le délibéré reporté

Le délibéré de l'affaire opposant l'Association pour la défense, la protection et la sauvegarde écologique du site de Ndougouman et alentours à Dpworld et le port autonome de Dakar a été reporté au 10 décembre prochain.L'association invite le institutions financières internationales à surseoir au financement du port de Ndayane."Ce port est une menace pour les populations locales, pour la pêche traditionnelle, pour l'environnement. Les institutions financières internationales ont été saisies pour combattre le projet.C'est un très grand risque pour les institutions financières de mettre leur argent du fait que les populations contestent, aussi du fait que l'affaire est pendante devant la justice. C'est un risque pour eux et nous leur lançons un vibrant appel pour leur demander de surseoir au financement", a déclaré Massogui Thiandoum, membre de l'association.Le 23 octobre dernier, le tribunal de grande instance avait mis en délibéré au 19 novembre sa décision concernant cette affaire.Pour rappel, l'Association a attrait l'État du Sénégal, à travers les impôts et domaines, Dpworld et la direction du port de Dakar à la barre du tribunal de grande instance de Mbour, pour dénoncer la déforestation de zones protégées, la pollution des espaces protégés et un conflit foncier. Lors de l'audience, les avocats de la défense comme de la partie civile avaient présenté plusieurs arguments.