[Document] Procès en Appel de Sonko : Le Gouverneur de Dakar interdit la circulation de motos

Après avoir interdit la vente provisoire de carburant en détail, le Gouverneur de la Région de Dakar a sorti un nouvel arrêté portant interdiction temporaire de circulation de motos. Cette nouvelle mesure prise par Al Hassan Sall s'inscrit dans un contexte de prévention en perspective du procès en appel de Ousmane Sonko.



"[...] Article premier: Pour des raisons de sécurité, la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs est interdite dans le Département de Dakar le lundi 17 avril 2023, de 06h du matin à minuit.



Article 2: Ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté, les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que ceux mobilisés par les

autorités sanitaires.



Article 3: Pour des raisons dûment motivées, une dérogation peut être accordée par le Préfet du Département de Dakar, aux personnes dont les activités professionnelles le justifient.



Article 4 Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté, sera passible des sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur.



Article 5: Le Préfet du département de Dakar, le Commissaire Central de Dakar, Chef du Service Régional de la Sécurité Publique, le Commandant de la Légion de Gendarmerie de Dakar, sont Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera" lit-on dans le document officiel lu par seneweb et signé le 14 avril dernier.