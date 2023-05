Procès Ousmane Sonko / Adji Sarr : Pourquoi l’audience du 23 mai risque d’être renvoyée

L’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr a été renvoyée, ce mardi, jusqu’au 23 mai par les juges de la chambre criminelle. Un tel scénario risque de se produire mardi prochain.





En effet, beaucoup d'avocats se sont constitués récemment dans ce dossier notamment pour la défense de Ndèye Khady Ndiaye, poursuivie pour diffusion d'images contraire aux bonnes mœurs complicité de viol et incitation à la débauche.





Les avocats de la patronne Sweet Beauté, salon de massage où travaillait Adji Sarr, comptent déposer une nouvelle demande de renvoi pour mieux armer leur défense. « Nous nous concerterons avec le pool pour demander au juge de renvoyer à une date qui nous permettra de nous imprégner des 271 pages et des annexes du dossier qui contient aussi des vidéos et audios », a expliqué Me Moussa Sarr, avocat de Ndèye Khady Ndiaye.