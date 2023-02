Procès/Ousmane Sonko: «J'appelle tous les Sénégalais à se joindre à moi au tribunal pour…»

C’est confirmé. Ousmane Sonko va répondre à la convocation du tribunal, ce jeudi 16 février. Il l’a fait savoir, hier, dans un live. «J'informe les Sénégalais que j'irai répondre demain (NDLR: Aujourd’hui) mais que cette mascarade se terminera demain (NDLR: ce jour). Nous disposons de tous les éléments dans ce dossier. Que ces magistrats à la solde se le tiennent pour dit, nous ne nous laisserons pas faire et ils rendront tous compte », a-t-il d’emblée fait savoir. Avant de poursuivre: «J'appelle tous les Sénégalais demain à se joindre à moi au tribunal de Dakar pour mettre fin à cette mascarade qu'on ne saurait laisser perdurer. Ce sera une audience publique et le procès ne sera pas un procès de diffamation mais celui de la reddition de comptes sur la gestion du PRODAC. Ce sont nos ressources à tous et nous avons le droit de réclamer des comptes ».





A l’en croire, «depuis plus d'un an Macky Sall et ses sbires tentent d'installer la peur dans ce pays, nous ne l'accepterons pas ». «Alors jeunes, femmes, enfants, 3e âge, venez réclamer des comptes sur la gestion de nos deniers publics. Pour finir, je puis vous dire que nous en avons fini avec Macky Sall. Son régime est en déperdition comme en témoigne leur panique. J'appelle tous ceux qui croient à ce projet à rester déterminés car les espoirs sont forts et énormes et nous devrons mériter la confiance et l'espoir que les Sénégalais nous témoignent. Tous au tribunal demain pour défendre notre pays ! », a insisté le leader de Pastef/Les patriotes.





Ousmane Sonko est poursuivi pour diffamation au préjudice de l’ancien directeur général du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC), Mame Mbaye Kan Niang devenu ministre du Tourisme et des Loisirs devant le tribunal correctionnel de Dakar.