Procès pour vol : Le Procureur pas convaincu de la culpabilité du lutteur Ada Fass

Le lutteur Adama Corréa plus connu sous le pseudonyme de Ada Fass et son co-inculpé, El Hadji Ada Ndiaye, ont été jugés au Tribunal des flagrants délits de Mbour pour vol en réunion avec violences et association de malfaiteurs.







Les faits remontent à la nuit du 1 au 2 mai. Ndiaga Ndir Ndoye, alias Didier Jackson a été victime d'une agression. Trouvé dans sa voiture, ses agresseurs ont emporté son ordinateur portable et son téléphone de marque IPhone.





La victime va poursuivre ses agresseurs qui étaient à bord d'une moto. Il va les heurter avant de se battre avec eux. Au moment des faits, Ndiaga Ndir Ndoye est aidé par des passants et les deux agresseurs prennent la fuite, laissant la moto sur place. Cette moto volée à Dakar aurait été perpétrée avec la complicité du lutteur Ada Fass.





À la barre, le lutteur a nié toute implication dans cette affaire d'agression. A l'en croire, il était venu voir un de ses amis d'où les raisons de sa présence à Saly. Bien qu'il ait été localisé à Saly la nuit des faits, le procureur n'est pas convaincu de l'implication du lutteur Ada Fass. Il a préféré se référer au procès-verbal d'enquête.





"L'imputabilité des faits reprochés à Ada Fass n'est pas établie. Bien que son téléphone a été localisé à Saly aérodrome, son implication reste à prouver", a assuré le maître des poursuites.





Son avocat Me Sène a demandé la relaxe pure et simple de son client au bénéfice du doute. Ada Fass et son co-prévenu seront fixés sur leur sort le 23 mai prochain.