Production horticole : L'importation du surgelé de pomme de terre passe de 2000 tonnes à 6000 tonnes en trois ans

Selon Amadou Abdoul Sy, directeur de l'Agence de régulation des marchés, l'importation du surgelé de pomme de terre est passée de 2000 tonnes à 6000 tonnes en trois ans.



Il rappelle que le Sénégal est un grand importateur de pommes de terre en Afrique. Chaque année, ce sont plus de 80 000 tonnes qui viennent essentiellement de l’Europe (Belgique, France, Allemagne, Hollande, etc.) Dans les boutiques, le produit importé est celui que l’on voit le plus. Malgré les gels des importations décrété périodiquement par l’Etat, la pomme de terre du Sénégal n’arrive toujours pas à sortir la tête de l’eau quand il s'agit d'écoulement.



"Pour avoir 6000 tonnes de surgelé, il faut avoir 30.000 tonnes de pomme de terre, ce qui veut dire qu'il y a un marché que nos opérateurs perdent et s'il y a un investisseur qui fait le surgelé, ce sont des parts de marché important", a souligné M. Sy.