Prof attaqué à Limamou Laye : une première sanction tombe contre l’élève de Terminale

L’élève dont la famille aurait insulté et menacé de mort son professeur au lycée Limamou Laye de Guédiawaye a été renvoyée du lycée. Il s’agit de Coumba Dione, qui est en Terminale S2. Elle a été sanctionnée par le Conseil de discipline de l’établissement, qui a fait tomber le couperet hier à l’issue de la réunion consacrée à l’affaire.



D’après le proviseur du lycée, joint par Les Échos, l'exclusion de la lycéenne est provisoire. «Notre renvoi ne peut dépasser huit jours, indique le chef d’établissement. On a remis le dossier à l’Inspection d’académie (IA) de Guédiawaye, qui devra statuer à son tour.»



Deux voies s’offrent à l’IA concernée : prononcer un renvoi définitif ou réintégrer la mise en cause. Dans le premier cas, rappelle le provisoire de Limamou Laye, l’avis est transmis au ministère de l’Éducation, qui se prononcera en dernier ressort.



Après avoir été renvoyée du cours de SVT (Sciences de la vie et de la terre) par son professeur, Coumba Dione, qui a résisté avant de quitter la salle, est revenue avec sa mère et son frère. Devant le refus de l’enseignant de réintégrer l’élève, ces derniers l’auraient abreuvé d’insultes et menacé de mort. Le professeur de SVT a porté plainte. Il profite du soutien de ses collègues, qui ont décrété deux jours de débrayage.