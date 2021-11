Programme 100.000 logements : 410 logements prévus pour la ville de Kaolack

Les travaux du programme des 100.000 logements sociaux ont été lancés ce mercredi à Kaolack par le directeur général de la SAFRU SA, l'agence en charge de la viabilisation des sites. Pour la commune de Kaolack, il est prévu, pour la première phase, 410 logements.





Après l'étape de Fatick, le directeur général de la société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine Maïssa Mahecor Diouf a procédé au lancement des travaux de 100 logements dans la région de Kaolack dans le cadre du programme 100.000 logements. Ce, en présence du préfet de Kaolack, de la député Adji Mbergane Kanouté et des autorités locales.





" Le président Macky Sall à la faveur de sa réélection a lancé un important projet dénommé Zéro bidonville, une volonté de procéder à l'accélération du programme de construction de 100 mille logements destinés aux Sénégalais à revenus modestes", a-t-il indiqué.





Pour la région de Kaolack, la surface allouée au projet de logements sociaux sise à Sahara Nimzatt s'étend sur 12 hectares viabilisés pour une durée des travaux de cinq mois.





Le directeur de Safru, de souligner pour la région de Kaolack: "Nous sommes dans le Sine-Saloum pour le lancement de 3 projets d'aménagement et de construction à Fatick à la cité Émetteur et à Kaolack à Sara Nimzatt avec la construction de 286 logements et Sing Sing, 124, avec une capacité de relèvement du niveau d'aménagement du corps tertiaire avec l'adduction en eau potable, l'alimentation en électricité, souterraine et un aménagement paysager de la voie d'accès ainsi que la voirie jusqu’au niveau tertiaire pour un cadre de vie décent ", a expliqué Mahécor Diouf.





Selon lui, 3000 mille demandes ont été recensées sur la plateforme et 510 logements seront construits dans la phase pilote.





A noter que le taux d'exécution se situe à hauteur de 40% selon le bureau d'études CACO qui est le maître d'œuvre et l'entreprise SOACA qui réalise les opérations.