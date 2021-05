Programme d'animation socio-économique : 130 millions du Fonds national de l’entreprenariat féminin dégagés pour Kaolack

(Kaolack, envoyé spécial) - Sur la base d’une présélection effectuée par le comité départemental, un montant de 130 millions de francs Cfa du Fonds national de l’entreprenariat féminin a été dégagé pour le financement de projets d’insertion au profit des femmes et filles des communes du Kaolack. L'annonce a été faite par la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Ndèye Saly Diop Dieng, en marge de la rencontre qu'elle a tenue, ce samedi 22 mai, avec les organisations de femmes de tout le département de Kaolack.





Rencontre avec la tutelle : les femmes de Kaolack battent le macadam





Il s'agit d'une rencontre au cours de laquelle les populations ont battu le macadam avec une mobilisation sans précédent qui a noté la présence de toutes les couches de la population. Femmes, hommes, jeunes, adultes, vieillards, personnes vivant avec un handicap, autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, tous ont fait le déplacement pour donner un cachet exceptionnel à cette rencontre qui s'est tenue dans un contexte de post violences politiques.





A l'occasion de ce grand rassemblement axé sur le programme d’animation socio-économique initié par la tutelle, Ndèye Saly Diop Dieng a aussi offert des équipements aux personnes vivant avec un handicap.





"A travers le programme d’animation socioéconomique et ce dialogue inclusif avec les organisations féminines, ma démarche, se veut avant tout une modalité d’amplification et d’optimisation de l’activité économique portée par les femmes", a-t-elle lancé à l'assistance.





Et d'ajouter : "Dans ce cadre, il s’agit surtout de permettre aux femmes majoritairement cantonnées aux activités génératrices de revenus, de se hisser au niveau des entreprises de taille intermédiaire afin de contribuer plus significativement à la création de richesses et d’emplois".





Un plan d’action prioritaire en cours





Vers cette perspective, la tutelle renseigne qu'il est prévu dans le plan d’action prioritaire 2021-2023, la densification de la carte nationale des CEDAF (Centre départemental d'assurance et de formation pour la femme) et le développement d’unités industrielles de transformation des produits agricoles pour les femmes.





Outre ces ressources, Mme le ministre a mis à la disposition des organisations féminines du département, un lot d’équipements de production et d’allègement des travaux dont le coût est estimé à plusieurs millions.





Enfin, la ministre de la Femme à procédé à la remise d'attestations de financement. Laquelle a été suivie d’un processus de renforcement des capacités des bénéficiaires en gestion financière avec la collaboration de l’Office national de formation professionnelle (Onfp).