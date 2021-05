Programme d'animation socio-économique : Ndèye Saly Diop Dieng accorde une mention spéciale aux femmes de Foundiougne

(Foundiougne, envoyé spécial) - Ndèye Saly Diop Dieng poursuit sa tournée socio-économique dans la région de Fatick. Après Gossas, la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants et sa délégation ont sillonné, ce lundi 24 mai, le département de Foundiougne. Ce, pour visiter des daaras, rencontrer les serignes daaras (maîtres coraniques) et les enfants, et rencontrer également les femmes entrepreneuses.





Plus de 120 millions annoncés et des équipements et matériels d'allègement offerts





A Foundiougne où elle a bouclé la journée, la tutelle a été accueillie en grande pompe par les populations, notamment les femmes qui ont profité de l'occasion pour exprimer leurs besoins en termes de financement, d'accompagnement et de formation.





Au cours de cette rencontre avec les organisations féminines qui vise à "consolider les bases d’une autonomisation durable" des femmes du département, la ministre de la Femme, soulignant que pour la stratégie pour l’autonomisation économique des femmes, renseigne que le Gouvernement a déjà inscrit dans le plan d’actions prioritaires 2020-2022, la densification de la carte nationale des CEDAF (Centre départemental d'assurance et de formation pour la femme) et le développement d’unités industrielles de transformation des produits agricoles pour les femmes sur la base d’un actionnariat populaire ayant comme base les organisations féminines qui pourront au besoin participer en nature.





Par ce biais, elle signale qu'il est escompté que les femmes majoritairement cantonnées aux activités génératrices de revenus puissent se hisser au niveau des entreprises de taille intermédiaire afin de contribuer plus significativement à la création de richesses et d’emplois.





Ainsi, en vue de marcher progressivement vers cet objectif intrinsèquement lié à la transformation structurelle de notre économie et vu que Foundiougne est un département "spécifique" dont la majeure partie des femmes résident dans les îles où les difficultés sont plus nombreuses, Ndèye Saly Diop Dieng a dégagé un montant de 100 millions de francs Cfa du Fonds national de crédit pour les femmes pour le financement des deux sections des femmes et filles des communes du département de Foundiougne.





La tutelle a aussi, dans le cadre du PADESS/EJ, accordé un financement de 23 millions de francs Cfa à l'unité départementale des femmes pour le développement de Foundiougne pour l'acquisition d'un camion frigorifique.





Une pirogue sera offerte aux femmes





Outre ces contributions financières, Mme le ministre s’est également engagée à satisfaire une autre doléance des femmes qui vivent dans les îles. Il s’agit de mettre à leur disposition une pirogue flambant neuve pour qu’elles puissent se déplacer à tout moment et en toute sécurité.





Cinq lots de kits solaires remis aux femmes des îles du Saloum





Dans le cadre d'une phase pilote d'un programme spécial d'équipements solaires en faveur des femmes vivant dans les îles du Saloum non encore électrifiées, la tutelle a mis à disposition 5 lots comprenant chacun deux kits de recharge accompagnés de plaques solaires, un congélateur de 500 litres accompagnés de deux plaques solairei. Les bénéficiaires sont l'Union des femmes de Bassoul, de Dionewar, de Missirah, de Dirnda et de Diamniadio.





Elle a également offert des Kits cuisines, des moulins à mil, des nattes grand modèle, des Kits avicoles, des chaises, entre autres, aux organisations de femmes du département de Foundiougne.