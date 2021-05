Programme d'animation socio-économique : Ndèye Saly Diop Dieng magnifie les réalisations de Macky au profit des femmes et invite les Fatickois à ne pas …

(Fatick, envoyé spécial) - C’est dans une ambiance bon enfant et un accueil chaleureux et enthousiaste à la fois que la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants a clôturé, ce mardi 25 mai, sa tournée socio-économique de six jours (du 20 au 25 mai) dans le département de Fatick.Ce, après avoir, tour à tour, visité l’école maternelle publique El Hadj Ibrahima Guèye de Fatick, rencontré les volontaires et superviseurs de l’école communautaire de base de la localité, visité et constaté de visu les réalisations en cours des femmes transformatrices et entrepreneuses au sein du Centre départemental d’assistance et de formation pour la femme (CEFAF) de Fatick et les processus de renforcement des capacités des femmes, et enfin, posé la première pierre de la maison de l’émergence de la commune de Diarrère (Fatick).Ici, Ndèye Saly Diop Dieng, accompagnée de sa délégation, a été accueillie par les populations venues des quatre coins du département notamment, les autorités administratives et territoriales, les organisations féminines, les responsables politiques, les chefs religieux et coutumiers, entre autres. Une grande mobilisation qu’elle perçoit comme « une nouvelle illustration d’adhésion à la politique de développement économique et sociale à travers le Plan Sénégal émergent ». Au cours de cette session de dialogue avec les femmes dont l’objectif est de « consolider les bases d’une autonomisation durable » des femmes, et qui a noté la présence des autorités administratives et territoriales notamment, l’adjoint au maire de la ville de Fatick, madame le maire de la commune de Diarrère, Thèrèse Faye Diouf, les responsables politiques, la présidente des femmes de l’Alliance pour la république (Apr) a souligné les grandes réalisations et la vision du Chef de l’Etat Macky Sall au profit des femmes et des enfants depuis son accession à la magistrature suprême. Avant de féliciter et remercier vivement le Président Sall pour tout le service rendu au peuple sénégalais, les femmes et les jeunes filles notamment. Selon Ndèye Saly Diop Dieng, c’est grâce à Macky Sall que tous les projets que son ministère est en train de mettre en œuvre au bénéfice des femmes ont vu le jour. Sur ce, elle a invité les populations à ne pas écouter les « politiciens encagoulés qui sèment la confusion dans la tête des gens sur la question du ‘’Genre’’ et les daaras.S’adressant aux femmes, la ministre de la Femme dit considérer que les défis identifiés et les recommandations formulées par les femmes de Fatick sont « en parfaite relation avec le paritaire prioritaire et transversal conféré à l’autonomisation de la femme ». Ainsi, sur la base d’une présélection effectuée par le comité départemental présidé par le préfet de Fatick, elle annonce un montant de 105 millions de francs Cfa du fonds national de crédit pour les femmes pour le financement des d’insertion au profit des femmes et filles de toutes les communes du département de Fatick.Dans le cadre du Projet d’appui au développement de l’entrepreneuriat féminin et de l’emploi des jeunes (PDEF/EJ), la tutelle annonce qu’un financement de plus de 14 millions est accordé à l’union communale des groupements de promotion féminines de Fatick. Outres ces ressources financières, Ndèye Saly Diop Dieng a mis à la disposition des organisations féminines du département un important lot d’équipements de production et d’allègement des travaux. Il s’agit, de Kits cuisines, de moulins à mil, de nattes grand modèle, de Kits avicoles, de chaises, entre autres. Elle a également remis des attestations de financement, ce qui sera suivi d’un processus de renforcement des capacités des bénéficiaires en gestion financière avec la collaboration de l’Onfp).C’est vers 21 h que Mme le ministre et sa délégation ont pris congé des lieux pour faire cap sur Dakar.