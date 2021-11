Programme des 100.000 logements à Fatick : Démarrage des travaux de la voirie et réseaux divers

Dans le cadre de la promotion de l'urbanisme, de logements sociaux et du cadre de vie, le Programme des 100.000 logements sociaux, le directeur de la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine (SAFRU SA) Maïssa Mayecor Diouf a procédé, ce mardi, au lancement officiel des travaux de voiries et réseaux divers à Fatick.





L'objectif vise à relever le niveau du logement en ce qui concerne l'aménagement et l'assainissement pour rompre définitivement avec les inondations. Maïssa Mayecor Diouf a souligné que « dans le cadre du programme "Zéro bidonville" lancé par le président de la République Macky Sall, il y a une composante de 100.000 logements. Le déficit de logements étant très énorme au Sénégal, le président de la République a bien voulu accélérer la production de logements en mettant en place ledit projet destiné aux Sénégalais à revenus modestes.





Après Bambilor et Kébémer, c'est au tour de Fatick d'abriter le lancement de la phase pilote de 4 ha avec une production de 100 logements pour une durée maximale de 6 mois avec l'élévation des niveaux d’aménagement (...), avec l'adduction en eau potable, l'électricité, une voirie », a expliqué le directeur de SAFRU.





Selon Maïssa Mayecor Diouf, les 100.000 logements vont coûter environ 12 millions de francs CFA l’unité en raison de la contribution payée par l'État.





Le préfet du département de Fatick Mamadou Khouma, dit apprécier à sa juste valeur le lancement des travaux de la voirie dans le cadre du programme 100 logements pour la capitale du Sine. « Il s’agit d’une innovation qui mérite d'être encouragée, car ça va permettre de régler le problème d'accès au logement, la lutte contre les inondations, et l'emploi des jeunes », a souligné le préfet.