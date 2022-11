Programme "Xëyu Ndaw ñi" : 46% des jeunes qui vont vers les pôles emplois n'ont pas de qualification

Une proportion importante de jeunes qui cherchent de l'emploi n'ont pas de qualification. Au moins 46 % des jeunes qui se présentent au niveau des services des pôles emplois n'ont pas de compétences requises. C'est ce qui est ressorti d'un forum organisé à Mbour par la jeunesse de BBY.



'C'est un forum important organisé par la jeunesse de BBY avec l'appui de Sénégal Service. Il met en relation les experts et les jeunes porteurs de projets mais également qui ont pour préoccupations de se former, de s'insérer et d'entreprendre", a expliqué le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall. Toutefois, il a été révélé que 46% de cette jeunesse qui vont vers les pôles emplois n'ont pas de qualification.

En outre, on estime que 60 % des jeunes âgés de moins de 30 ans cherchent une insertion professionnelle . C'est dans cette dynamique que l'Etat a mis en place un programme appelé "Xëyu Ndaw ñi".

Selon Cheikh Issa Sall, le Forum servira à donner plus d'informations aux jeunes sur les opportunités offertes par le programme '' "Xëyu Ndaw ñi". C'est pour cela que le forum a pour thème : "Xëyu Ndaw ñi : Un éventail d'opportunités de formation, de financement et d'insertion".



"La jeunesse constitue une priorité dans le plan Yessal déroulé par la municipalité. On a revu le fonds communal qui était de 20 millions FCFA qu'on a porté à 240 millions FCFA et notre objectif c'est de faire dans quelques années, de ce fonds un important outil avec au minimum 1 milliard FCFA pour la jeunesse et les femmes", a souligné Cheikh Issa Sall. Faudrait-il, le rappeler, la municipalité a contacté beaucoup de structures qui interviennent dans le domaine de la formation et l'insertion. Des conventions lient ces structures avec la mairie et ont pour objectifs de former des jeunes, de les aider à obtenir un financement.