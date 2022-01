[Vidéo] Programme xeyu ndawyi, volet environnement : 340 jeunes en formation à dakar

Programme xeyu ndawyi, volet environnement : 340 jeunes en formation à dakar

Les 340 jeunes du département de Dakar, recrutés dans le cadre du programme xeyu ndawyi, volet environnement, étaient en formation au parc zoologique et forestier de Hann.







Sous la houlette du colonel Momar Fall, inspecteur régional des eaux et forêts de dakar, des représentants de la direction de l'environnement et des établissements classés et de l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte, ces jeunes ont durant 2 jours ( lundi 3 et mardi 4 janvier 2022) échangé avec leurs formateurs sur les grandes lignes de leur mission.