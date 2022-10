Projet 100 mille logements : Abdoulaye Saidou Sow invite ses agents à hâter le pas

Projet 100 mille logements du Ministre Abdoulaye Saidou Sow

"L'heure de la délivrance a sonné et nous devons trouver les meilleures combinaisons possibles, pour une production à l'échelle de logements, thématique longuement débattue lors du SENHABITAT".





L'instruction a été donnée par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'hygiène publique aux différentes directions venues participer à l'atelier d'évaluation et de planification des projets et programmes du département, au titre de l'année 2023.





"Pour rappel, en 2019, le Président de la République après avoir constaté le déficit qui creusait d'année en année et qui faisait qu'aujourd'hui les loyers sont chers, l'habitat qui devenait de plus en plus difficile, a décidé de confier à ce ministère un projet phare de 100 000 logements. Depuis lors, beaucoup a été fait parce qu'en vérité, une politique publique, avant de la mettre en œuvre dans son cadre opérationnel, il va falloir nécessairement réfléchir sur la stratégie, des objectifs et actions déclinés", a expliqué El Hadji Abdoulaye Dièye, secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'hygiène publique.





Ainsi, pour une bonne mise en œuvre des projets et programmes du secteur, et en particulier du projet 100 mille logements, le ministre Abdoulaye Saidou Sow a réuni les différents services et directions de son département pour faire le point, identifier les difficultés et autres obstacles ralentissant leur action. Mieux, durant deux jours le ministre et ses agents vont dégager les pistes de solutions et les perspectives.





"Nous allons mesurer leur niveau de mise en œuvre, ajuster si nécessaire et planifier les actions futures de chaque programme budgétaire, notamment le programme aménagement et développement urbain, le programme Logement et construction et le programme Cadre de vie; identifier les projets et les programmes marqueurs. Il sera aussi question de s'interroger sur notre manière de travailler, nos comportements au travail, nos interactions internes et externes, bref faire notre propre autocritique, en chassant les côtés individuel et collectif (...) pour une administration performante et chantre de l'orthodoxie", a fait savoir Abdoulaye Saidou Sow.





En effet, le ministre estime qu'au regard de la forte demande du loyer qui devient de plus en plus cher et de son impact dans le développement économique et social du pays, le projet 100 mille logements reste et demeure une super priorité.





"Au regard du déficit criant qui s'accentue d'année en année, une attention toute particulière doit être accordée à ce projet.

Les conclusions issues de cette rencontre constitueront la feuille de route pour les prochains mois", a soutenu le ministre.