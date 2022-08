Projet Cash transfert : Comment la campagne électorale a retardé les opérations

Le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale a réagi suite à la parution dans la presse d’un article faisant état de dysfonctionnements dans la mise en œuvre du programme de transferts monétaires exceptionnels en faveur des 542 956 ménages du Registre national unique (Rnu). A travers une note, Samba Ndiobène Ka a apporté des « précisions », estimant que ce « retard » est dû à la campagne électorale pour les élections législatives du 31 juillet dernier. « Pour éviter toute interprétation négative de cette opération, il a été convenu avec la banque mondiale à travers son dernier aide-mémoire du mois de juillet 2022 que ‘’les transferts ne pourraient pas se dérouler pendant la campagne électorale. Les ménages non payés au 10 juillet 2022 seront inclus après les élections’’ », a-t-il expliqué, soulignant que « ce programme social ne souffre d’aucun manquement malgré la ».



A en croire M. Ka, « la mise en œuvre du programme a repris son cours normal au courant du mois d’août avec la finalisation des listes, la planification des paiements, les traitements des réclamations, etc ». Ainsi, il indique que les 163 028 bénéficiaires des 5 régions à compléter à savoir Tambacounda, Kédougou, Kaolack, Sédhiou et Ziguinchor vont recevoir leurs codes de transferts et les retraits pourront démarrer à partir de la semaine prochaine.



Le ministre Samba Ndiobène Ka de rappeler, enfin, que 316 892 bénéficiaires issus de 9 régions, soit 58% des ménages du Rnu, ont reçu leurs transferts, à la date du 11 août 2022 pour un montant global d’environ 21,5 milliards de F Cfa.