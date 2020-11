Projet de budget 2021: L’environnement absorbe plus de 44 milliards

Le ministre de l’Environnement défend présentement le projet de budget de son ministère. A plus de 44 milliard, ce projet sera réparti dans l’exécution de quatre (04) programmes.

Il s’agit du programme de lutte contre la déforestation et la dégradation des terres, celui de la conservation de la biodiversité et gestion des aires protégées, le programme de lutte contre les pollutions, nuisances et effets des changements climatiques et enfin celui du pilotage, coordination et gestion administrative.

Par ailleurs, en commission, le ministre Abdou Karim Sall dit s’être fixé comme objectif global « la création d’une dynamique nationale de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, l’intégration des principes du développement durable dans les politiques publiques, ainsi que le renforcement de la résilience des écosystèmes et des communautés aux changements climatiques ».