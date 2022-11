Projet de logements sociaux à Thiès : Les premières maisons livrées début 2023

Dans le cadre de sa visite des travaux d’aménagement et de construction engagés dans le Projet 100 000 logements, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow était à Thiès plus précisément à Notto Diobass. Après les régions de Kaolack et Diourbel, le ministre a fait cap sur Thiès où 6500 logements sont attendus sur plus 40 hectares.

Ce projet d'habitat est implanté dans un site stratégique du point de vu géographique. La commune de Notto Diobass est à 80 km de Dakar, 2 km de Thiès et 12 km de l’AIBD. Cette commune accueillera grâce à ce projet, une ville entière qui va s’insérer dans le tissu urbain existant de la Commune et par conséquent contribuer fortement à son essor. Toute chose qui rassurre le ministre.

“ Je vous donne rendez-vous en début d’année 2023 pour la remise des clés. Je veillerai au respect des engagements pris par les différentes parties notamment ceux pour la commune et pour les populations et villages environnants ", a dit le ministre.

Dans la foulée, Abdoulaye Saydou Sow a invité le gouverneur de la région de Thiès et le préfet à s'approprier le suivi du projet. “Je vous engage, en relation avec les services compétents, à veiller au suivi du partenariat de manière générale", lance-t-il.

"Ce modèle de partenariat entre la Commune et la Société EFT est à promouvoir et à encourager conformément à la vision de Son Excellence, Macky Sall, Président de la République s’appuyant sur l’équité territoriale qui veut que le projet 100 000 logements soit développé dans toutes les régions du pays et dans toutes les grandes villes", souligne Abdoulaye Saydou Sow.

Pour sa part, le Pca de la Safru, le professeur Gorgui Ciss a aussi rassuré des commodités qui vont accompagner les périmètres des logements.

“Tout sera disponible : eau, électricité, ssainissement " selon le PCA de la Société d'Aménagement foncier et de Rénovation urbaine S.A (Safru).

"Une famille, un toit"

Comment le fond intervient Fonds pour l’habitat social? “Les maisons sont prêtes et les prix sont à 12 millions. Il faut fournir des dossiers pour s’inscrire sur place ou sur la plateforme et c’est toujours disponible. Cela permettrait de faire le profilage pour voir si la personne est salariée ou non. C’est l’Etat du Sénégal qui va garantir à la banque, à hauteur de 50% pour les salariés, et les non salariés à 35 %, tient à préciser Amadou Thiam, directeur de la construction.