Projet de loi: Les villages de reclassement pour lépreux seront supprimés





On s'achemine vers la suppression des villages de reclassement social pour les lépreux guéris ou mutilés. L’État du Sénégal s’engage à combattre la stigmatisation liée à certaines maladies avec comme démarche la mise en œuvre de politiques d’inclusion sociale des populations vulnérables.





C’est dans ce sillage que s’inscrit le projet de loi relatif au projet de loi n°11/2022 portant abrogation de la loi n°76-03 du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lépreux guéris ou mutilés. Ledit projet a été présenté par la ministre de la Santé et de l’Action sociale devant la Commission de la santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale de l'Assemblée nationale.





Le projet de texte répond véritablement aux engagements internationaux auxquels l’État du Sénégal a souscrit, consacrant aux principes de non-discrimination et d’égalité des hommes devant la loi, énoncée dans la Déclaration universelle des Droits de l’homme du 10 décembre 1948 et à l’article 7 de la Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001.