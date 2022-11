Projet de putsch en Guinée, trafic de drogue: Révélations explosives sur le présumé terroriste polono-guinéen arrêté à Kolda

Rebondissement de taille dans l'affaire d’un présumé terroriste arrêté par la police de Kolda ! La Brigade antiterroriste de la Division des investigations criminelles de Dakar a bouclé son enquête. Selon une source de Seneweb, Alpha Yaya Barry a été déféré, hier jeudi, par la Dic pour actes de terrorisme et participation à un groupe de crime organisé, trafic international de drogue dure et construction de bâtiment sans autorisation administrative. Détails sur le secret de l'enquête !





Suspecté dans l'affaire du meurtre de Aminata Touré "Méta", Alpha Yaya Barry a été arrêté par la police de Kolda ! Mais il ressort de l'enquête que ce binational est impliqué dans un réseau international de terroristes.



Mis à la disposition de la DIC, le présumé criminel a fini par passer aux aveux suite à sa confrontation avec des éléments concordants en possession des hommes du commissaire Adramé Sarr.



Le Polono-Guinéen fait partie de la Communauté Internationale Fouta-Djalon dirigée par son père adoptif Modou Sory Barry. Ce dernier est actuellement à Bruxelles.



L'unification de l'ancien empire du Fouta-Djalon !



Il ressort de l'enquête que les membres de ce groupe veulent créer une rébellion pour unifier ce qui était l'empire du Fouta-Djalon : territoire qui allait de la Sierra Léone au Sénégal en passant par le Libéria, la République de Guinée, le Mali et une partie du Burkina Faso, selon une source de Seneweb proche du parquet.



Le projet de renversement du pouvoir en Guinée



Alpha Yaya Barry, son fils adoptif arrêté au Sénégal, et les autres membres de ce réseau de criminels ont implanté un centre d'entraînement à Kolda pour renverser le régime du Colonel Mamady Doumbouya. Selon eux, les peulhs doivent reprendre le pouvoir en Guinée et dans les pays appartenant à l'ancien empire du Fouta-Djalon.



Le présumé terroriste impliqué dans le trafic de drogue dure et le vol de véhicules



Alpha Yaya Barry est, également, impliqué dans le trafic de drogue dure et dans une entreprise criminelle de vol de véhicules de luxe. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme pour trafic de drogue dure, en Allemagne, en 2008.