Projet de redécoupage de la région de Dakar : Bambilor, Jaxaay, Sangalkam charcutées …

Comme annoncé par le chef de l’Etat Macky Sall, lors de sa visite à Keur-Massar durant l’hivernage de 2020, un nouveau découpage de la région de Dakar est en vue. Il va concerner Diamniadio, Keur-Massar, le département de Rufisque et la commune de Bambilor et Sangalkam.





Dans un document signé par le sous-préfet de Bambilor, Modou Bassirou Ndao, dont Seneweb détient une copie, il a été décidé de corriger des incohérences spatiales notées dans l’arrondissement de Bambilor dans son état actuel. L’autorité de souligner que le président de la République a décidé de réviser le découpage administratif de certaines circonscriptions de la région de Dakar.





Ainsi, il est prévu que Sangalkam et Jaxaay deviennent des arrondissements. Medina Thioub sera rattaché à la commune de Sangalkam et Niacoulrab à celle de Tivaouane Peulh et Niaga. Jaxaay va ainsi rejoindre le département de Keur Massar.





Bambilor délestée de 5 villages, rattachés à la commune de Sangalkam

Toujours dans le document administratif, adressé au maire de Bambilor, il est mentionné la convocation en urgence du conseil municipal pour avis sur le projet de redécoupage de la région de Dakar.





«Par conséquent, conformément aux dispositions du code général de collectivités territoriales notamment en ses articles 145, 146, je vous demande de procéder à la convocation du conseil municipal, en procédure d’urgence, à la date du vendredi 7 mai 2021 à 15 heures », soutient le sous-préfet.





Cette rencontre permettra de recueillir l’avis du conseil sur cette question conformément aux articles 23, 76, 77 et 78 du code général des collectivités territoriales qui disposent qu’en cas de suppression, de fusion, de scission, de rattachement d’une partie d’une collectivité territoriale à une autre, l’avis du conseil des collectivités territoriales est obligatoirement requis. Ainsi, le procès-verbal de consultation doit être reporté au plus tard le lundi 10 Mai 2021.





Avec la nouvelle configuration, la commune de Bambilor sera délestée de 5 villages, Kounoune, Kounoune Ngalap, Keur Daouda Sarr, Keur Ndiaye Lo, Cité Mbaba Guissé qui seront rattachés désormais à la commune de Sangalkam. Bambilor se retrouve avec 14 villages au lieu de 19.





Jaxaay désormais rattachée à la commune de Keur-Massar





Créée en 2011, la commune de Jaxaay-Parcelles-Niakoulrap, faisait jusqu’ici partie du département de Rufisque. Mais avec le projet du nouveau redécoupage de la région de Dakar, elle va ainsi rejoindre le département de Keur Massar.