Projet de rénovation et extension du complexe du Cices : La nouvelle maquette futuriste dévoilée

La Direction générale du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) tient à cœur son projet de rénovation, d’extension et de modernisation de ce haut lieu de commerce. Depuis sa nomination à la tête du Cices, Salihou Keïta ne ménage aucun effort pour concrétiser ce projet. En effet, sans attendre la révision de la convention de concession entre l’Etat et le Cices qui a expiré depuis, il a anticipé en demandant à des architectes sénégalais et marocains de travailler pour une nouvelle maquette futuriste du Cices. Laquelle a été présentée au public en marge d’une conférence de presse qui a eu lieu ce mardi 21 juin 2022, à la salle du 4 avril, au Cices.





La valorisation du patrimoine architectural au cœur du projet





Il s’agit ici, d’une maquette futuriste qui a comme ligne directrice principale de mettre au cœur de ce plan de réaménagement la valorisation du patrimoine architectural mis en place par les architectes d’origine. La vision est basée sur trois points, à savoir : faire du Cices un poumon vert pour tous les Dakarois, moderniser les infrastructures déjà existantes et enfin, intégrer un hub d’industries créatives et de technologie verte au sein du Cices. Elle prévoit, entre autres, un grand parking de 3000 places, un centre de visiteurs, un espace de repos, la rénovation du restaurant, un nouveau réseau piéton, une station de taxis, une signalisation au niveau du site pour orienter les visiteurs, des espaces de jeux pour enfants, des places publics, un mobilier de pointe facile à monter et à démonter, une école de danse et de musique, des studios d’enregistrement, la réhabilitation de la salle de spectacle, d’espaces verts, un cinéma de 200 places et un hub créatif.





La nécessité d’avoir des infrastructures modernes et de qualité





Le Cices de 1971 était très loin des habitations et accueillait la plus grande foire d’Afrique. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. D’où la nécessité pour le Dg de changer et adapter sa logique d’intervention. Selon Salihou Keïta, le Cices doit se réinventer et s’adapter aux exigences de l’heure. « Aujourd’hui, le Cices a besoin d’infrastructures modernes, d’infrastructures qui répondent aux exigences du moment », a-t-il lancé. Avant de signaler que cette nouvelle maquette futuriste du Cices va attendre la révision de la convention de concession entre l’Etat et le Cices pour sa mise en œuvre.





Pour réaliser le projet, le Dg du Cices compte nouer un partenariat avec le secteur privé national et international, notamment avec la fondation américaine Play4change qui a décidé de venir au Sénégal et de travailler avec le Cices dans la promotion du volet culturel. Ce, après avoir vu et apprécié ledit projet.





L’étude architecturale financée par la fondation américaine Getty





En effet, l’étude de rénovation, d’extension et de modernisation du complexe du Cices, qui a été financée par la fondation américaine Getty à hauteur de 190 000 dollars américains dans le cadre d’un partenariat, a été réalisée par des architectes sénégalais et marocains, en l’occurrence Mme Aziza Chaouni et Mourtada Guèye.





Un plan d’aménagement et de réhabilitation développé en concertation avec les acteurs





Dans sa présentation du projet d’étude de sauvegarde du complexe du Cices, l’architecte ingénieure marocaine a renseigné que l’étude, qui a duré 2 ans, a été financée par la fondation américaine Getty. Ici, ils ont développé un plan d’aménagement et de réhabilitation en concertation, du début jusqu’à la fin, avec toutes les parties prenantes.





Faire du Cices un hub économico-culturel





Le Cices est une institution d’appui au commerce qui est dans l’événementiel économique et culturel car étant également un parc d’expositions et de congrès. Et la nouvelle orientation du Dg Salihou Keïta, c’est de faire du Cices un hub économico-culturel. « Un centre des affaires, de la promotion culturelle mais également des loisirs », a-t-il déclaré. En effet, pour maintenir cette architecture actuelle, le Dg du Cices a fait venir les deux architectes d’origine Monsieur Lamoureux et Marin, qui ont conçu le plan architectural du complexe du Cices en 1971. Ici, le Président Senghor avait demandé à ces architectes d’inventer une architecture contemporaine sénégalaise. Et ils sont parvenus à réaliser cette conception avec succès.





A noter qu’avec 107 hectares au départ, le Cices se retrouve aujourd’hui avec moins de 30 hectares de sa surface. Mais, avec ce projet de rénovation, d’extension et de modernisation, le Dg compte rattraper cette surface déjà perdue en construisant en hauteur.





La rencontre a également enregistré la présence du président du conseil d’administration du Cices, Ousmane Guèye, du directeur de la fondation américaine Play4change, des architectes d’origine Monsieur Lamoureux et Marin, du professeur d’architecture, Mme Aziza Chaouni, et de son collègue sénégalais Mourtada Guèye, des principaux partenaires du Cices à travers le projet, à savoir : la Fondation Getty et la Fondation américaine Play4change, entre autres.