Projet KMS3 : Le Dg de la Sones a remis une indemnisation aux impactés de Diass

L’eau potable facteur de bien-être et de progrès économique, l'évolution de la demande en eau à Mbour est en pleine croissance. D'ailleurs, le triangle Dakar-Thiès-Petite Côte représente 80% des besoins quotidiens en eau potable du sous-secteur de l’hydraulique urbaine.D'après Charles Fall, directeur général de la Sones, la zone est en pleine expansion démographique et économique, particulièrement à travers le tourisme, la pêche, le transport, le commerce et les services. Ainsi, dans le cadre du projet KMS3, dans le département de Mbour, le directeur général de la Sones a procédé ce jeudi à la remise de chèques aux personnes affectées par ledit projet.Sur 490 impactés, plus d'une centaine résident dans la commune de Diass. Ainsi, ils ont tous été indemnisés par rapport à leur chiffre d'affaires et à leur bénéfice potentiel. Aussi, les montants des indemnisations dépendent des biens qui sont impactés."Cette mobilisation autour de KMS3 revêt le symbole fort de l’union sacrée pour le bien-être du Sénégalais, conformément aux engagements pris dans le PAP 2A par Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République. Grâce au concours financier des Partenaires techniques et financiers, le chef de l’Etat a permis à la SONES de réaliser la Troisième Usine de Traitement d’eau de Keur Momar Sarr d’un coût global de 284 milliards FCFA", a expliqué M. Fall.Selon lui, cette démarche d’indemnisation a une vocation purement "sociale". Mieux encore, le mode d’alimentation en eau potable de la population du département sera nettement amélioré à la fin des travaux.Cette infrastructure hydraulique comporte une station de traitement, des canalisations sur 216 kilomètres de Keur Momar Sarr à Sébikotane, une ligne haute tension de 90 KVA et deux réservoirs stratégiques à Thiès en anticipation dans le cadre du PEAMU."KMS3, mise en service dans sa première phase de 100 millions de litres d’eau par jour pour Thiès et Dakar au-delà de sa fonction technique, reste un facteur d’épanouissement social tant dans l’eau produite que dans la compensation des pertes de biens", a-t-il affirmé.Pour rappel, deux hectares environ ont été cédés par l’AIBD S.A à la SONES. Ce périmètre permettra la réalisation des ouvrages suivants : un réservoir au sol de 5 000 m3 à Diass qui permettra de sécuriser l’alimentation en eau potable de l’AIBD y compris les futurs pôles de développement autour de l’AIBD ; une ligne d’adduction en diamètre nominal 1,4 mètre à partir de la nouvelle conduite de KMS3 pour le transfert des eaux vers l’AIBD et la Petite Côte sur 6,8 kilomètres ; une ligne d’adduction de diamètre nominal 700 mm pour alimenter le réservoir de Diass sur 5,7 kilomètres ; un réseau de distribution primaire 14,3 kilomètres, d'un coût global de 13,7 milliards FCFA.Ces ouvrages contribueront au développement de nouveaux pôles de développement dans cette zone aéroportuaire de Diass incluant le pôle de Daga Kholpa.Cette composante Distribution comporte également la réalisation de châteaux d’eau : un à Thiès, deux à Rufisque et deux Guédiawaye."En plus de ces investissements réalisés dans le cadre de KMS3, la SONES est en train d’exécuter la composante Mbour-Mbodiène du Projet Eau potable et Assainissement en Milieu urbain (PEAMU) d’un coût de 13,5 milliards CFA. Dans quelques semaines, la commune de Nguékhokh intégrera le périmètre urbain et péri-urbain grâce à la mise en service des ouvrages que l’Etat y a réalisés : un château d’eau, deux forages et un réseau. En plus de cela, nous avons réhabilité un forage transféré du périmètre rural de l’OFOR", confie Charles Fall.Le Dg de la Sones a annoncé que le département de Mbour est éligible à l’accès gratuit aux branchements à travers un programme global de 100.000 branchements sociaux en cours.