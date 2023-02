Projet Shegas : Harmoniser l’offre de soins entre le Sénégal et la Gambie

Le projet ‘’Développement de stratégies de coordination de l’offre de soins de santé entre la Gambie et le Sénégal (Shegas) a été lancé, ce mardi 28 février 2023 à Dakar. Comme son nom l’indique, l’initiative vise à harmoniser les offres de soins de part et d’autre, puisque les deux pays ont la même population, les mêmes groupes ethniques, la même histoire... Ainsi, les cartes sanitaires nationales ne sont pas souvent adaptées aux besoins.





« Les populations qui vivent le long de la frontière ne s’inscrivent pas forcément dans les logiques territoriales étatiques », souligne Pr Mohamadou Sall, Directeur de l’Institut de population, développement et santé de la reproduction (IPDSR) de l’UCAD. Selon lui, les populations voient une carte sanitaire transfrontalière et traversent la frontière au gré de leurs besoins pour chercher des soins de part et d’autre.





« L’objectif de cette recherche est de faire un profilage, une typologie de cette recherche de soins transfrontaliers, mais de regarder aussi comment l’offre de soins dans les deux pays s’ajuste par rapport à cette demande transfrontalière », ajoute Pr Sall.





L’enseignant chercheur à l’UCAD pense que les pays frontaliers africains devraient s’inspirer de ce qui se passe en Europe où une directive de l’Union européenne garantit et encadre la recherche de soins transfrontaliers. Ce qui permet de vivre en France par exemple et d’aller se faire soigner en Belgique.





Le projet est prévu pour trois ans. Pour le Sénégal, les recherches se feront dans les 7 régions frontalières de la Gambie que sont Kaolack, Kaffrine, Fatick, Tamba, Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Les acteurs espèrent pouvoir apporter des éclairages qui seront mis à la disposition des systèmes de santé pour que cette question de recherche de soins transfrontaliers soit intégrée par les décideurs.