[ Vidéo] Promo supporters au Cameroun : Air Sénégal laisse en rade des supporters des Lions pour la finale

Les supporters sénégalais laissés en rade par Air Senegal à l'Aibd

Beaucoup de supporters sénégalais, qui ont déjà payé leur billet lors de l’offre promotionnelle d’Air Sénégal, risquent de suivre la finale de la Can-2021 à la maison.





Des Sénégalais, qui ont pris d’assaut l’aéroport Blaise Diagne de Diass depuis 22 h et devant prendre départ à 2 h, sont toujours sur place. D’après le constat fait par Seneweb, ces supporters n’ont aucun interlocuteur avec qui parler. Certains ont même filmé avec leur téléphone portable la scène à l’aéroport pour apporter beaucoup plus de preuves à leurs dires.