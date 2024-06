PROMOGEM : Rougui Aladji Sow remplace Yaye Fatou Diagne

Madame Yaye Fatou Diagne n’est plus la coordonnatrice nationale du Programme de modernisation et de gestion des marchés (PROMOGEM). Elle a été remplacée par Madame Rougui Aladji Sow, qui a été nommée ce mercredi 5 juin 2024, en Conseil des ministres. Elle est titulaire d’un Master en audit et contrôle de gestion.





À rappeler que Mme Diagne, psychologue, dirige le PROMOGEM au ministère du Commerce et des Petites et moyennes entreprises depuis le 14 juillet 2021.