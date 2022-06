Promotion des matières scientifiques : Alioune Sarr prime les meilleurs élèves de Notto Diobass

22 élèves des différents établissements de la commune de Notto Diobass se sont distingués au concours des disciplines scientifiques organisé par le maire. La compétition a concerné les mathématiques, les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre. D’ailleurs, le Maire de la commune de Notto Diobass, par ailleurs Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr, a présidé ce Samedi 04 Juin 2022, la cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours scientifique. Il a offert aux différents lauréats des lots importants composés d’ordinateurs, de fournitures scolaires et d’enveloppes pour les encourager et les accompagner selon un communiqué rendu public.





Cette première édition du concours scientifique de la commune de Notto Diobass a été un moment solennel qui a reçu l’adhésion massive des populations qui l’ont apprécié à sa juste valeur. “Cette cérémonie porte l’empreinte de notre engagement indéfectible à offrir aux populations de notre commune une éducation de qualité. Elle est un engagement, le mien et celui de toute l’équipe municipale pour porter haut le flambeau de notre terroir, en contribuant à l’édification d’une nation sénégalaise portée par des hommes et femmes de savoir, des hommes et des femmes qui domptent les sciences”, a indiqué le ministre dans son allocution.