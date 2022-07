Promotion du contenu local : L'ADEPME et le ST-CNSCL conjuguent leurs efforts pour la capacitation des entreprises

Louis Sarr, Directeur des ressources et partenariat au niveau de l'ADEPME

Le Sénégal s’apprête à entrer dans une nouvelle ère avec l’exploitation du pétrole et du gaz dans les prochaines années. Dans le but de se préparer au mieux à cette perspective, qui aura sans doute des répercussions bénéfiques sur l’ensemble de l’économie sénégalaise, l'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) en collaboration avec le secrétariat technique du comité national du suivi du contenu local (ST CNSCL) ont décidé d’unir leurs forces au service des entreprises locales.





Les deux institutions ont organisé un atelier d’échanges, mercredi 27 juillet, sur le dispositif du contenu local. Les discussions ont tourné autour de deux points à savoir : le cadre légal et institutionnel du contenu local et la présentation du fonds d’appui au développement du contenu local.





« L’objectif est d’échanger avec l’ADEPME qui est dans le domaine de l’accompagnement des entreprises afin de nouer des synergies avec le secrétariat technique. Mais avant de nouer des synergies, il faut mieux comprendre ce que les uns et les autres font pour assurer un bon développement et un bon accompagnement des entreprises », explique Louis Sarr, directeur des ressources et partenariat à l'ADEPME.







D’après le spécialiste, l’enjeu de cette collaboration avec le comité technique est de bien sélectionner ces entreprises et de bien les outiller afin qu’elles puissent être présentes et être beaucoup plus compétitives dans « un environnement très concurrentiel ».