Promotion du tourisme interne: l’ASPT lance la campagne Taamu Sénégal 2023

L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique lance la campagne “Taamu Sénégal 2023”, une politique de promotion et de stimulation de la demande interne.





L’objectif principal de cette initiative est de favoriser la rencontre de l’offre touristique et de la demande nationale.





Lancée en juin 2020, en pleine crise sanitaire et économique mondiale, la campagne Taamu-Sénégal a joué un véritable rôle d’amortisseur ayant contribué à maintenir les activités de l’industrie touristique.





L’évaluation de la première phase effectuée avec les acteurs du tourisme, a permis de constater une réelle dynamisation des flux touristiques par les sénégalais et les résidents étrangers au Sénégal.





La campagne “Taamu Sénégal 2023” mettra l’accent sur des expériences et activités touristiques, des émotions, des envies de découvertes et de voyages s’appuyant sur une offre à la fois renouvelée et diversifiée de produits touristiques.





Il s’agit d’inciter davantage les nationaux, les résidents, la diaspora à découvrir les expériences touristiques exceptionnelles de la Destination Sénégal à vivre seul, en couple, entre amis ou en famille.





“Taamu Sénégal 2023” sera réalisé avec les influenceurs et avec une campagne digitale et médiatique.