Promouvoir l’entrepreneuriat des Sénégalais de l’extérieur : La DER/FJ présente le Fonds diaspora à Paris

Après le lancement officiel en novembre 2021 à Dakar par le Secrétaire général en charge des Sénégalais de l’Extérieur Moise Sarr et le ministre Délégué général à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes Papa Amadou Sarr, le Fonds diaspora de la DER/FJ a été présenté, ce mardi 15 février 2022, aux Sénégalais établis en France. En présence de l’Ambassadeur du Sénégal en France M. Magatte Sèye, des différents consuls généraux en France (Paris, Marseille, Bordeaux et Lyon), d’entrepreneurs et de jeunes et femmes sénégalais établis en France et nourrissant un projet entrepreneurial, les équipes de la DER/FJ ont expliqué l’importance et les différents mécanismes dudit fonds. Ce, pour une meilleure maîtrise de ce produit destiné à la diaspora sénégalaise qui fait d’importants transferts de capitaux au Sénégal, dont très peu sont orientés vers des secteurs productifs.





Dans une salle archi-comble (ce qui témoigne de l’intérêt que la diaspora accorde à la DER/FJ et à ses produits), l’Ambassadeur du Sénégal en France s’est dit « heureux que la DER/FJ ait fait le déplacement à Paris » et a fortement salué la création de ce Fonds d’un montant de 3 milliards par an de la DER/FJ. Et l’objectif de la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des femmes et des jeunes est de porter ce montant à 30 milliards de francs sur les 5 années à venir au bénéfice des Sénégalais de la diaspora qui veulent contribuer à la croissance du Sénégal à travers des projets à fort impact socio-économique.





Cette rencontre de Paris a été aussi une belle occasion pour Henry Guèye de Eyone et Bine Tamboura, tous deux Sénégalais basés en France et déroulant un projet au Sénégal avec l’accompagnement de la DER/FJ, de revenir sur leurs parcours entrepreneuriaux. En effet, selon Henry Gueye qui, avant Covid avait 32 employés, « il y a un avant et un après la DER/FJ pour les entrepreneurs du numériques ». Henry Gueye et Bine Tamboura, ont expliqué le long chemin qui les a conduits au succès avec un accompagnement financier et non financier de la DER/FJ.





Les Sénégalais de la France ont également profité de l’occasion pour interroger la DER/FJ sur le Fonds diaspora et aussi les autres produits de la DER/FJ.