Magal : La contribution de PROMOVILLES pour la réussite de l’évènement

Dans le cadre de la célébration de l’édition 2022 du Grand Magal de Touba, le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) a tenu encore à apporter sa modeste contribution en mettant à la disposition des autorités religieuses et des populations de Touba des motopompes accompagnées de carburant, d’une importante quantité de bouteilles d’eau minérale et des bouilloires.





Au total, ce sont plus de 12 000 bouteilles d’eau minérale, 700 bouilloires, 3 motopompes, 1000 litres de carburant qui ont été acheminés dans la ville sainte de Touba.





La délégation de PROMOVILLES était conduite par la Coordonnatrice nationale Astou Diokhané Sow et a été reçue par le porte-parole du Khalife Général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké.





Parallèlement, des activités de porte-à-porte ont été organisées pour la distribution de kits aux populations.





Pour rappel, ce sont 13 km de voirie moderne que le Programme de Modernisation des Villes, PROMOVILLES, a réalisé dans la ville sainte de Touba, plus spécifiquement au mythique Boulevard des 30m. D’un coût d’environ de 10 milliards, ils sont déjà ouverts à la circulation au grand bonheur des usagers qui, témoins de la situation difficile d’avant, se réjouissent déjà de l’impact de ce tronçon sur leur mobilité et sur les 09 quartiers traversés dont Khayra, Darou miname, Darou Khoudoss, Ndamatou, etc.





L’assainissement a occupé une place particulière dans les travaux avec le traitement de 13 points bas dont 3 critiques et la réalisation de 3 km de caniveaux et de buses pour le drainage.





La mise en place de l’éclairage public, sur tout le linéaire, avec la pose de 425 lampadaires, est presque terminée. Tous les lampadaires ont été posés et certains sont déjà allumés notamment dans les quartiers de Khayra, Darou miname, Darou Khoudoss.





La plantation d’arbres, la signalisation verticale et horizontale, les dos d’âne pour améliorer la sécurité des riverains et des piétons sont en cours de finalisation.