Promovilles change le visage d’Oussouye

Le Promovilles intervient dans la ville de Oussouye. Les infrastructures pèsent déjà dans le vécu des habitants. De nouvelles routes ont été pavées. "Le visage de Oussouye change. On a quatre km cinq (4,5) de route en pavage, avec un assainissement et un éclairage public", s'est réjoui le Maire Ousmane Landry Diallo. Il a rappelé que les six (6) quartiers de Oussouye sont desservis par ce projet Promovilles.





L’édile de la ville se félicite des progrès enregistrés pour une ville si spécifique où les us et les coutumes sont encore de vigueur. Il soupèse l’apport des infrastructures. " C'est la première fois dans l'histoire de Oussouye qu'on soit témoin d'infrastructures aussi importantes dans la commune " a signifié l'édile de cette ville, qui a profité de cette visite de la coordination de Promovilles pour remercier le Chef de l'État Macky Sall et son gouvernement pour ces ouvrages.





Le taux d’exécution est de 13 % pour les travaux démarrés il y a quelques mois.





Ousmane Landry Diallo a apprécié les 4,5 km de voiries internes qui facilitent la fluidité du trafic urbain en plus de changer le visage de Oussouye. Cette ville bénéficie aussi de l’éclairage. De plus, le Promovilles va permettre à travers ces routes de régler le problème d'assainissement à Oussouye, noté depuis plus de trente (30) ans, a fait comprendre le Maire.





Pour cet investissement à Oussouye, c'est une enveloppe de 4 milliards 800 qui va être dégagée selon la Coordonnatrice nationale de Promovilles, Astou Diokhané Sow.





Elle a salué le démarrage effectif des cinq tronçons de voirie prévus. Cependant, elle a exhorté et a encouragé l'entreprise chargée des travaux à prendre toutes les dispositions afin de finaliser rapidement ces chantiers au profit des populations de Oussouye.